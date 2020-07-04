Emekçi isyanda

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

TÜİK’in enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte işçi, memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları zam oranları da belli oldu. Enflasyon farkı ile birlikte yüzde 5.75 olarak belirlenen oranlar ise çalışanı da emekliyi de mutlu etmedi.

Hakem kurulu kararıyla bu yıl için memur ve memur emeklilerine yüzde 4+4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon dün yüzde 5.75 olarak açıklandı. Böylece ilk altı ayda enflasyon zam oranını aştı. Bu nedenle memur ve memur emeklileri ilk altı ay için yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı alacak.

Bu yılın ikinci yarısı için de belirlenen yüzde 4’e enflasyon farkının da eklenmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin bu yılın ikinci yarısında alacakları zam oranı da yüzde 5.75 oldu. İşçi emeklilerinin maaşları da 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için işçi emeklilerinin maaşlarında da artış yüzde 5.75 olacak.

Bu arada işçilerin zam oranları da toplusözleşmelerde büyük oranda enflasyon artışına göre belirleniyor. Buna göre işçiler de yüzde 5.75 oranında zam alacak. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, memur ve memur emeklisine verilecek zammın piyasa fiyatları ile bağdaşmadığına dikkat çekti.

Balık, “Öncelikle memurlara yüzde 50 zam yapılmalı. Sonrasında enflasyon farkı konuşulmalı. Yoksulluk sınırının 10 bin lirayı geçtiği bir yerde hükümetin yapacağı yüzde 4’lük, 5’lik zam bir şey ifade etmez” dedi.