Emekçiler: Kıdem hakkımız söke söke alırız
İstanbul Kadıköy'de kıdem tazminatının gaspına karşı bir araya gelen emekçiler, basın açıklaması gerçekleştirildi. 'Geleceğimiz torbaya sığmaz! Kullan at işçiler olmayacağız' pankartının açıldığı açıklamada sık sık 'Kıdem hakkımız söke söke alırız' sloganları atıldı.
Kent Emekçileri Dayanışması'nın çağrısıyla, emekçiler kıdem tazminatının gaspına karşı Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.
'Geleceğimiz torbaya sığmaz! Kullan, at işçiler olmayacağız' pankartları açılırken, 'Gençler kullan at işçiler olmayacak dövizleri taşındı.
Açıklamada sık sık 'Kıdem hakkımız söke söke alırız' sloganları atıldı.
'KIDEM TAZMİNATIMIZI ALMAK İSTİYORLAR'
Yapılan basın açıklamasında, ''Getirilen bu kanun teklifinin yasalaşması halinde, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü milyonlarca çalışan, birikimsiz, geleceksiz ve güvencesiz bırakılacaktır. İşçileri, belirli süreli iş sözleşmesi adı altında kullan-at modeline mahkum bırakan bu kanun teklifi, elimizde avucumuzda kalan sosyal haklarımızı da ortadan kaldıracaktır. Bu yasayla kabul ettirilmeye çalışılan, alın terimizin güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatımızın fiili olarak gasp edilmesi, zaten yaşı 65'e dayanan emeklilik hakkımızın yok edilmesidir. 2019 yılından itibaren iş yaşamına giren bir emekçi artık 9 bin gün prim ödeyerek 65 yaşında emekli olabilecekti. Bu yasa ile 25 yaşından önce ve 50 yaşından sonra sözleşmeli çalışan bir işçi sadece 25-50 yaş arasında kesintisiz her gün çalışırsa 9 bin gün primi doldurabilir. 1 gün bile işe ara verse ya da işsiz kalsa 65 yaşında bile emekli olamıyor. Milyonlarca işsizi siz yarattınız. Şimdi zaten işsizsiniz diyerek bizlerden sosyal haklarımız, kıdem tazminatımızı almak istiyorlar'' ifadeleri kullanıldı.
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