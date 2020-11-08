Emekçiler: Torba yasanızı parçalayacağız

08 Kasım 2020 Pazar, 17:05

İşçi Temsilcileri Konseyi (İTK) ve Hazırlık Komiteleri ve Emeğin Gücü Derneği, torba yasaya karşı, İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya Emeğin Gücü Derneği Başkanı Mustafa Adnan Akyol, İşçi Teksicileri Konseyi İzmir Temsilcisi Şahin Başaraner, Karayolları Taşımacılık Emekçileri Sendikası Başkanı Tufan Erdem, KHK'lılar Platformu'ndan Kenan Güngördü katılarak kısa konuşmalar yaptı.

Açıklamada, ''Torba Yasa Geri Çekilsin", "Kıdeme Uzanan Eller Kırılır", "Torba Yasanızı Parçalayacağız", "Emeğin Gücü Sermayeyi Yenecek" sloganları atıldı.

'GELECEK BİZİZ, GELECEK KENDİ ELLERİMİZDE'

Yapılan basın açıklamasında, ''Milyonlarca işçiyiz. Emek gücü ile geçinen bizlerin bu sistemden hiç bir beklentisi kalmamıştır. Taleplerimizi tüm alanlarda, fabrikalarda, şantiyelerde, işyerlerinde dile getirirken yasayı parçalayacak bir mücadeleyi hep birlikte örgütlemeliyiz. Gelecek kaygısı çektiğimiz, işten atılma ile tehdit edildiğimiz, çürük binalarında çaresizce yaşayarak enkaz altında kaldığımız, sadece zenginlerin yaşadığı, yoksulların zenginler yaşasın diye öldüğü bir dünyada yaşamak istemiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.