Emekli akademisyen Prof. Dr. Erol Turaçlı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Emekli akademisyen Prof. Dr. Erol Turaçlı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 21:30
Emekli akademisyen Prof. Dr. Erol Turaçlı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyenlik yapan emekli Prof. Dr. Erol Turaçlı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB, Turaçlı'nın vefat haberini şöyle paylaştı:

"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin duayen akademisyenlerinden Emekli Prof. Dr. Erol Turaçlı'yı COVID-19 nedeniyle yitirdik. Ailesine ve sağlık camiasına baş sağlığı dileriz."


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