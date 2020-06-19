Emekli büyükelçi Bozkır, BM’nin Genel Kurulu Başkanlığı’na seçilen ilk Türk oldu

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler’in (BM) 75. Genel Kurulu başkanlığına seçildi. BM’ye zorunlu mali katkısını ödemediği için oy hakkını kaybeden Venezüella haricinde 192 üye ülkenin oy kullandığı seçimde, tek aday olan Bozkır 178 ülkenin desteğini aldı.

Bozkır, görevi 15 Eylül’de BM 74. Genel Kurul Başkanı Nijeryalı Tijjani Muhammad-Bande’den devralacak ve 2021 Eylül’e kadar sürdürecek. BM üyesi ülkelerin oylarıyla her yıl eylül ayında değişen BM Genel Kurulu Başkanı, bir yıl boyunca bu görevini sürdürüyor ve BM Genel Kurulu oturumlarını yönetiyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili olan emekli Büyükelçi Bozkır, daha önce AB Bakanı, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi ve Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Bozkır, Türkiye’den bu görev için seçilen ilk isim oldu. BM 75. Genel Kurulu Başkanlığı’na seçilmesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bozkır, “Bu zorlu dönemde, liderlik görevini üstlenerek, BM Genel Kurulu’nun sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirmeye devam etmesine; çoktaraflılık ve uluslararası işbirliği temelinde, küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar alınmasına gayret edeceğim” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bozkır’ın seçilmesinden dolayı Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’yla telefonda görüşerek tebrik etti.

Her yıl eylül ayında New York’ta yapılan BM Genel Kurulu, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle örgütün 75 yıllık tarihinde ilk kez yüz yüze yapılamayacak. Görüşmelerinin video konferans yöntemiyle yapılması ya da liderlerin genel kurula önceden kaydedilmiş videolar aracılığıyla hitap etmesi bekleniyor.

4 YENİ ÜYE

BM Genel Kurulu’nda önceki gün yapılan seçimlerde ayrıca, Güvenlik Konseyi’nin yeni üyeleri de belirlendi. 193 üye ülkenin katılımıyla yapılan seçimlerde İrlanda, Norveç, Meksika ve Hindistan geçici üye olarak seçildi.

BMGK’de koltuk almak isteyen Kanada bir kez daha seçimi kaybetti. BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulu’nda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor. Afrika grubunda bir koltuk için yarışan ancak seçilebilmek için gereken yeterli oyu alamayan Kenya ve Cibuti, bugün tekrar yarışacak. Yeni geçici üye 5 ülke, 1 Ocak 2021’den itibaren BMGK’de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak. Halen Konsey üyesi olan Belçika, Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya ve Güney Afrika’nın görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa’dan oluşuyor.