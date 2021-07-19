Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Erhan Arıklı’nın ‘anayasa’ ve ‘başkanlık sistemi’ ile ilgili sözlerini yorumladı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın, KKTC’nin ismiyle birlikte anayasasını da değiştireceklerine yönelik açıklamalarını, “KKTC iç politikasında cepheleşmeye yol açacak anayasal tartışma başlatılmasının dava açısından yararlı olmayacağını düşünüyorum” sözleriyle yorumladı.

KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, ülkenin ismiyle birlikte anayasayı da değiştirip başkanlık sistemini getirmeyi planladıklarını söyledi. Arıklı, “Anayasamızı bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolu devletimizin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirmek. Bu isim bize Annan Planı’nda BM tarafından verilmişti. İKO’da da bu şekilde gözlemci üye olarak bulunuyoruz” açıklamasında bulundu. Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik ise Arıklı’nın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Bağımsız ve egemen bir devlet olarak KKTC’nin içişlerine Türkiye’nin karışmaması gerektiğini söyleyen Uluçevik, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adının 15 Kasım 1983 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi ile belirlendiğini anımsattı. Uluçevik, “Kıbrıs Türk Federe Meclis’i, Bağımsızlık Bildirgesi’ni oybirliği ile onaylamış ve dünyaya ilan etmiştir” dedi. Bu değişikliğin Kıbrıs davasına faydası olmayacağını düşündüğünü aktaran Uluçevik, “‘Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm’ söylemimizin eyleme dönüştürülebilmesi için uluslararası camia önünde kararlılığımızı yansıtacak somut adımların atılmasının gerektiği bir dönemde KKTC iç politikasında cepheleşmeye yol açacak anayasal tartışma başlatılmasının dava açısından yararlı olmayacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Uluçevik, Arıklı’nın Annan Planı’na dayanarak önerdiği “Kıbrıs Türk Devleti” adına ilişkin de şunları kaydetti:

ANNAN PLANI’NA ELEŞTİRİ

“Annan Planı döneminde KKTC halkını yanıltmak için toplum mühendisliği ustaca kullanılmış; acımasız bir algı operasyonu cereyan etmiştir. Annan Planı’nın orijinal metni İngilizcedir. Annan Planı’nda ‘eyalet’ kelimesi kullanılmıştır. Bu tanım maalesef metindeki asıl anlamından saptırılarak Türkçeye ‘devlet’ olarak tercüme edilmiştir. Ayrıca, planda ‘oluşturucu’ anlamına gelen ‘constituent’ kelimesi de Kıbrıs Türk halkında farklı algı yaratmak için ‘kurucu” olarak Türkçe metne geçirilmiştir. ‘Kurucu devlet’ algısı yaratılmıştır. Annan Planı iki bağımsız ve egemen devletli bir yapı değil, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını esas alan, kısa sürede aşınmaya açık, iki kesimli, iki toplumlu, iki eyaletli, adı federasyon kendisi gerçek bir federasyon olmayan bir anayasal yapı öngörmekteydi.”