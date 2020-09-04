Emekli Büyükelçi Uluçevik’ten ambargo değerlendirmesi: ‘Liderler diplomasisi işe yaramadı’

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Doğu Akdeniz’de gerilimin yükseldiği bir dönemde ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını Cumhuriyet’e değerlendiren Uluçevik, “Bir taraftan 20 Ağustos’ta Trump ‘Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var’ diyor. Buna karşılıklı çıkarlarımız bakımından olumlu sonuçları olabilir diye seviniyorum. Öte taraftan 10 gün sonra ABD yönetimi, Kıbrıs’ta dengelerin ve dolayısıyla ‘istikrarlı sükûnetin’ bozulmasına tehlikeli şekilde sebep olacak bir karar alıyor. Bu, Türkiye’nin ABD ile ilişkileri sadece liderler üzerinden yürütme stratejisinin sonuç vermediğini gösteriyor” dedi.

Uluçevik, ABD’nin Kıbrıs’ta Rum ve Yunan ortaklığı ile saf tutar duruma düştüğünü belirtti. Uluçevik, ABD’nin kararının arkasında bölgede Rusya ile yaşadığı çekişmenin de yattığına dikkat çekerek, “Rusya da esasen Kıbrıs konusunda hep Kıbrıslı Rumların yanında ve destekçisi olmuştur. ABD, Rusya’nın Doğu Akdeniz’de de etkisini azaltmak, önünü kesmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarapulu’nun Meis’i ziyaret etme kararını da değerlendiren Uluçevik, “Makul bir politikacı ziyaretin gerilimi yükselteceğini bilir. Bu, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik kontrollü gerginlik politikasını sürdüreceğini gösteriyor. Yunanistan, Türkiye’den kendilerine tehdit olduğu söylemiyle AB nezdinde politika yürütegelmiştir, devam ettireceklerini görüyoruz” diye konuştu.