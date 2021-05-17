Emekli Korgeneral Pekin: İsrail'in kara harekâtı olası değil

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

İsrail’in önce başlattığını duyurduğu ancak daha sonra yalanladığı Gazze’ye yönelik olası kara harekâtıyla ilgili emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Şu aşamada İsrail’in Gazze’ye yönelik bir kara operasyonu düzenlemesi olası görülmüyor. Böyle bir operasyonda büyük bir zayiat vereceklerini biliyorlar” dedi. Pekin, kara operasyonu olmamasına karşın, İsrail ordu sözcülüğünün uluslararası basına Gazze’ye kara operasyonu başlatıldığı yönünde bilgi vermesini ise “Basın yoluyla Hamas’ı yanıltmayı amaçlamış olabilirler” sözleriyle değerlendirdi.

İsrail’in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’teki Filistinlileri evlerinden zorla tahliye etme girişimi ve bölgede yükselen gerilimin ardından, 13 Mayıs’ı 14 Mayıs’a bağlayan gece, “Gazze’ye yönelik kara operasyonu başlattığı” yönünde uluslararası medyada haberler yer almıştı. Ancak birkaç saat sonra İsrail’in Gazze’ye kara operasyonu başlatmadığı anlaşılmıştı. İsrail ordusu da sabah yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan saldırılar başlatıldığını ancak Gazze’ye kara operasyonu olmadığını” bildirmişti. Olayın ardından New York Times ve Washington Post’un da aralarında bulunduğu basın kuruluşları, İsrail ordusu tarafından yanıltıldıklarını açıkladı ve İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricus’un, Gazze’ye kara operasyonunun başlatılıp başlatılmadığı sorusu üzerine kendilerine, “Kara operasyonu başlatıldı” bilgisi verdiğini bildirdi.

İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Conricus da daha sonra açıklamasını düzelterek, sahadan gelen bilgiyi teyit etmeden uluslararası basın kuruluşlarıyla paylaştığını ve hata yaptığını söyledi. Conricus, yanlış bilgi vermesi dolayısıyla özür diledi. İsrail basınında ve uluslararası medyada çıkan haberlerde ise İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcülüğü’nün yabancı basın kuruluşlarına “kasten yanlış bilgi verdiği ve haberin ardından yeraltı tünellerinden ortaya çıkan Hamas’ın tanksavar birliklerine yönelik İsrail’in hava saldırısı düzenlediği iddia edilmiş”, İsrail ise bu iddiayı yalanlamıştı.

‘ÖZEL KUVVETLERİN OPERASYONU OLABİLİR’

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Şu aşamada kara operasyonu ihtimali görmüyorum. Gazze zaten abluka altında, zaten İsrail’in yoğun hava operasyonları var, özellikle tünelleri hedef alıyorlar. Bu, bir süre daha böyle devam edecektir; fakat kara operasyonu durumunda büyük zayiat vereceklerini biliyorlar, böyle bir operasyonu olası görmüyorum. Belki İsrail özel kuvvetlerinin operasyonu olabilir, fakat tank vesaire ile kara operasyonunun olacağını düşünmüyorum. O nedenle zayiat verme yoluna gitmeden bu operasyonu dışarıdan sürdürerek Hamas’a ağır koşulları dayatmayı amaçlıyorlar” dedi. Pekin, İsrail ordusunun ilk aşamada yabancı basına kara operasyonu konusunda yanlış bilgi vermesini ise “İsrail’in böyle bir yola başvurmuş olması gayet olası. Basın yoluyla Hamas’ı yanıltmayı amaçlamış olabilirler” sözleriyle değerlendirdi.