Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen "Alkol yasağının yasal dayanağı yok" dedi
Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen yasaları inceledi, alkol satışına yasaklama getirilmesinin yasal dayanağı olmadığına vurgu yaptı.
Esen, bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusunda yapılacak işlerin, Umumi Hıfzıssıhha Yasası ile düzenlendiğine dikkat çekti. Esen, “Tehlikeli genel sağlığı ilgilendiren genelgelerin Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanması gerekmektedir. Bu konularda halen yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre İçişleri Bakanlığı’nın Umumi Hıfzıssıhha Yasası’na dayalı (toplumun genel sağlığını ilgilendiren konularda) herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır” dedi.
Esen, Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27 Nisan 2021 gün ve 2021/22 sayılı kararında alkollü içki satışlarının yasaklanmasına ilişkin herhangi bir kurala yer verilmediğini vurguladı. Alkollü içkilerin satış usul/esaslarının, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Yasası başta olmak üzere, mevzuatta ayrıca ve ayrıntılı olarak düzenlendiğni belirten Esen, “Yasanın 6. maddesine göre ‘alkollü içkilerin basın/yayın yoluyla tüketicilere satışı ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilmesi’ yasaktır. Anılan hüküm uyarınca bakkal, market, kuruyemis¸c¸ilerin on-line siparis¸ firmalarının adrese servis s¸eklinde alkollü içki satışı yapmaları olanaklı değildir. Belirtilen durumlar dışında alkol satışlarının ayrıca yasaklanmasının yasal dayanağının olmadığı düşünülmektedir” dedi.
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