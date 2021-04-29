Tekelciler alkol yasağına tepkili: Dertleri bizi kapatmak, yıldırmak

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

İşlerinin zaten durgun olduğunu belirten Tekel bayisi işletmecisi Halil Engin, “Biz aynı zamanda şarküteri de olduğumuz için tamamen kapatmayacağız ama alkol satamayacağız. Bu durumda açmasak daha iyi. Burada bir sürü kişi çalışıyoruz 17 gün ne yapacağız? Saat 22.00’den sonra gelen yasaklar nedeniyle 300 bin TL cezamız var. Dertleri bizi kapatmak, artık bu işi kimse yapmasın istiyorlar. Yıldırmak istiyorlar. Saat 22.00’den sonra satış yasağı geldiğinde sizi kapatacaklar dediler ama biz inanmadık. Sonra tabeleları değiştirdiler. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Bugünden sonra artık bu iş yapılmaz” ifadelerini kullandı.

İLGİSİNİ ANLAMADIK

Bir diğer işletmeci İbrahim Taş, alkol yasağının mantığını anlayamadıklarını ifade ederek “Koronavirüs ile nasıl bir bağlantı kurup yasak getirdiler, bu bizim için bir soru işareti. Bizim gibi işletmelerin para kazandığı tek şey alkol. Bu olmadığında dükkân nasıl dönecek? Aslında bizim en tedirgin olduğumuz şey bundan sonrası. Tamam şu an karantina günlerinde yasakladı. Ama bundan sonra da devamı gelirse ne olacak?” dedi.

GAYRİ MÜSLİMLER VAR

30 yıldır Tekel işleten 61 yaşındaki Şakir Kudan da çok sayıda müşterisinin yasak kararını duyunca stok yapmak için alışveriş yaptığını söyledi. Kudan, “Müşteri bu durumdan hiç memnun değil. Kurtuluş çokkültürlü bir yerdir. Bizim gayri müslim müşterilerimiz de var. Onlar biz niye etkileniyoruz bu süreçten diye soruyorlar. Alkolü yasaklayarak ‘kimse içmesin’ diyor. Bu kadar basit. Ama vergisinin yüzde 74’ini alıyor. Aldığı verginin imamından tutun da herkese harcıyor. Bu vergi helal ama alkol haram. 17 gün kapalısın diyor, tamam kapatalım. Ama kiramı vergimi alırım diyor. Bu sektörde ekmek yiyen çok sayıda insan var. Şu an sevkıyatlar dahi durduruldu.”

50 YILDIR GÖRMEDİM

80 yaşındaki 50 yıllık Tekel işletmecisi Ahmet Köroğlu dükkânını kapatmak zorunda kalacak. 50 yıl boyunca hiç böyle bir yasak kararı ile karşılaşmadığını söyleyen Köroğlu, “Benim ufacık bir dükkânım var. Bozulacak çok fazla malım yok bozulacak olan çok var. 17 gün boyunca ben ne yapacağım? Ya sokaklarda göbek atacağım ya da delireceğim. Kapatmak zorundayım. Müşteri gelip benden içki isterse ne diyeceğim? Veremeyince de bu kez bana şiddet uygulayacak. Camiler de açık olacakmış, orada virüs yok anlaşılan.”

BİLİM KURULU ÜYESİ: HAYRETLER İÇİNDEYİM

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tam kapanmada alınan alkollü içki satış yasağını sert ifadelerle eleştirdi. Yavuz, “Tüm eleştirilere katılıyorum. Hiçbir akılcı tarafı olmayan nasıl bir uygulamadır anlamış değilim” dedi. Yavuz, “Bizim amacımız kalabalıkları azaltmak. Kapalı ortamları azaltmak. Barlar, restoranlar kapalı. Bu ortamlarda alkol içilirse sıkıntı olabilir. İnsanların evinde alkol almasında ne sakınca var? Hiçbir şekilde anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

Alkol yasağı kararının, salgını önlemek adına alınmasının hiçbir akılcı açıklaması olmadığını vurgulayan Yavuz, “Şöyle bir şey var, ağzın bu tarz dezanfektanlarla, klorheksidin olur, alkol olur; bunlarla çalkalanmasının virüs yükünü azalttığı söyleniyor. Siz kalkıp neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Gerçekten hayretler içerisindeyim. Çok yersiz. Bu inanılmaz bir şey. Ben olsam uygulamadan hemen dönerim” dedi.