Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’den 3600 ek gösterge yorumu

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

Özellikle memurların emekliliklerini ilgilendiren 3600 ek gösterge, muhalefetin gündeme getirmesi ve iktidarın her seçim öncesi söz vermesine karşın çözülmedi. Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, yaptığı çalışma ile 3600 ek göstergenin, 10 yıla kadar sorun olmaktan çıkacağını belirtti. Sorun çözülmezse 10 yıl sonra sorunun çalışanlar için geçerliliğini yitireceğini ve çözüm gerçekleşmeden ortadan kalkacağını kaydeden Esen, “Vaadin zamana yayılması ve gecikmeli olarak yerine getirilmesi halinde ek gösterge verilmiş olmasının fazla bir cazibesi ve anlamı kalmayacak” dedi.

AKP iktidarı, her seçim öncesi 3600 ek göstergeyi gündeme getiriyor ve seçim vaadi olarak sunuyor ancak bu konuda atılmış somut bir adım henüz yok. Başta öğretmen, polis, hemşire ve din hizmetleri görevlisi gibi kamu personelinin maaşını ve emekliliğini ilgilendiren 3600 ek göstergeye yönelik çalışma yapan emekli Mülkiye Başmüfettişi Esen, ek gösterge rakamlarında 1994, ödenecek zam ve tazminata ilişkin rakamlarda ise 2006’dan bu yana kayda değer bir iyileşme yapılmadığını belirtti. Sorunun yıllardır çözülmemiş olmasından iktidarın bu konuda istekli olmadığı, sorunu zamana yaymak istediği ve sorunun kendiliğinden çözülmesinin beklendiğinin anlaşıldığını kaydeden Esen, 3600 ek gösterge için vaatte bulunulan öncelikle öğretmen ve polis sayısının 1 milyon 200 bini aşkın olduğunu ve bu sayının toplam memurların yüzde 41’ini oluşturduğunu kaydetti.

Öğretmen ve polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi halinde birinci derece kadroda görev yapanların aylıklarında net 71 lira, emekli aylıklarında ise 814 lira 7 kuruş artış olacağına işaret eden Esen, bu artıştan faydalanabilmek için 1 Ekim 2008’den önce göreve başlamış olunması gerektiğini, bu tarihten sonra göreve başlayanların emekli aylıklarında en fazla 63.9 lira artış olacağını vurguladı. “Buradan, ek gösterge verilmesinin kamuya mali yükünün her geçen yıl azalacağı görülmektedir” diyen Esen, “Zira 1 Ekim 2008’den sonra göreve başlamış olan ve emeklilik statüsü farklı memurların sayısı her yıl hızla artmaktadır. Bu durumda olanlara 3600 ek göstergeden kaynaklı daha düşük emekli aylığı bağlanacağı için kamunun mali yükü de azalacaktır. Bu gidişle çok değil, 8-10 yıl sonra, halen çalışmakta olan kamu personelinin ve emeklilerinin 3600 ek gösterge konulu bir sorunları da kalmayacak, sorun kendiliğinden ve çözümlenmeden ortadan kalkmış olacaktır” dedi.

‘HIZLA YERİNE GETİRİLMELİ’

Durumu öğretmenler üzerinden örneklendiren Esen, halen görevde olan öğretmenlerin yüzde 50.7’sinin 2009-2019 arasında kadrolu göreve geçtiğine, bu yüzden bu öğretmenlerin şimdiden 3600 ek gösterge ile ilgilerinin kalmadığına dikkat çekti.

Esen, “Her yıl ortalama 40 bin yeni öğretmen alımı ile bu oran daha da artacaktır. 10-12 yıl sonra Emekli Sandığı Kanunu’na tabi öğretmen yok denecek kadar azalacaktır. Sonuç itibarıyla 3600 ek gösterge sözünün hızla yerine getirilmesi gerekmektedir. Vaadin zamana yayılması ve gecikmeli olarak yerine getirilmesi halinde ek gösterge verilmiş olmasının fazla bir cazibesi ve anlamı kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.