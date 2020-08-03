Emekli mutsuz

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Emekliler mutsuz ve yoksul bir bayramı daha geride bırakıyor. Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yaptığı son araştırmaya göre emeklilerin maaşları enflasyon karşısında erirken, iki yıldır değişmeyen ikramiyelerden kaybı da kişi başı 900 TL’yi buldu.

Türkiye’de 13 milyonu aşkın emekli ve emeklilikte yaşa takılanların durumlarını ortaya koymak için yapılan araştırmada 2008’de AKP hükümeti tarafından “reform” adı altında sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerin emeklilik aylıklarının düşmesine neden olduğu hatırlatıldı. Emeklilik yaşı yükseltilirken, emekliliği hak ediş koşullarının zorlaştığı ve emekli aylıklarını düşüren yeni bir hesaplama yöntemi uygulanmaya başlandığı belirtilen araştırmada, şu bilgiler yer aldı:

- Bu sistem nedeniyle emekli aylıklarının asgari ücrete oranı hızla gerilemeye başladı. Nitekim Mart 2020’de emekli aylıklarının 1500 TL’ye tamamlanması kararı alındı.

- Ancak emekli aylıklarının 1500 TL’ye tamamlanması emekli aylıklarının alt sınırının 1500 TL’ye yükselmesi anlamına gelmiyor.

Aradaki fark Hazine tarafından ödeniyor. Bu nedenle Temmuz 2020’de emekli aylıkları 1500 TL’nin altında olan emekliler zam alamadı.

İKRAMİYE KAYBI 11.6 MİLYAR TL

Araştırmada yükselen tepkiler karşısında emekli aylıklarını artırmak yerine dini bayramlarda yılda iki kez 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesi yoluna gidildiği de belirtilerek ancak aradan geçen iki yıllık dönemde emekli bayram ikramiyesinin gerek asgari ücrete göre gerilediği ve gerekse artan fiyatlar nedeniyle eridiği belirtildi.

Emeklilerin artmayan ikramiye nedeniyle toplam 896 TL kayba uğradığı belirtilerek şu saptamalar yapıldı: “13 milyona yakın emeklinin toplam kaybı 2010 yılında 11.6 milyar TL civarında oldu. Devlet emekliye 11.6 milyar az para ödedi. 2018 Ağustos ayından bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle enflasyonda büyük bir sıçrama yaşandı. Yani bayram ikramiyesi sadece asgari ücret karşısında değil, enflasyon karşısında da eridi.”