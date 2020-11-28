Emekli öğretmen koronavirüsten yaşamını yitirdi
Emekli öğretmen Tuncay Polat koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Polat ile birlikte koronavirüse yakalanan diğer aile üyeleri ise virüsü yenmeyi başardı.
Kocaeli’nde yaşayan 66 yaşındaki emekli öğretmen Tuncay Polat geçtiğimiz hafta ailesinin 6 ferdiyle birlikte Covid 19’a yakalandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan emekli öğretmen Polat, önceki gün durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınmak istedi. Kalbi duran Polat’a doktorlar uzun süre kalp masajı, elektro şok cihazıylayla da müdahale ederek hayata döndürmeye çalıştı. Ancak Tuncay Polat doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Emekli öğretmen Tuncay Polat ailesi ve sevenlerinin sınırlı katılımı ile Körfez İlimtepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tuncay Polat’ın Covid 19’a yakalanan eşi Perihan Polat ile 4 çocuğu ve damadı ise hastalığı yendiler.
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