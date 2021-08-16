Emekli tümamiral Cem Gürdeniz, Afganistan'da yaşananların üç sonucunu yazdı
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Afganistan'daki dramı gözler önüne seren bir fotoğraf karesi üzerinden üç maddelik bir değerlendirme yapıp sosyal medya hesabından paylaştı.
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, tüm dünyanın dikkat ve kaygıyla izlediği Afganistan'daki gelişmeleri Kabil Havalimanı'nda kaydedilen bir fotoğraf üzerinden değerlendirdi.
Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da başta kadınlar olmak üzere halk korku içinde ülkeyi terk etmeye çalışıyor.
Bugün sosyal medyadan tüm dünyaya yayılan görüntülerde Taliban'dan kaçmak isteyenlerin dramı gözler önüne serildi. Bir uçağın üzerine tırmanan Afganlar ve uçaktan düşerek hayatını kaybeden iki kişinin görüntüsü tam anlamıyla şok etkisi yarattı.
Afganistan'daki gelişmeleri değerlendiren emekli tümamiral Cem Gürdeniz, Twitter hesabından sözkonusu fotoğrafı paylaşıp şu notu ekledi:
"Bu Fotoğraftan üç ayrı sonuç:
1-1945te başlayan Amerikan Yüzyılı resmen sona ermiştir.
2. Dinin siyasallaşması ordusuz ve vatansız bırakır.
3- Afganistanın parçalanması kaçınılmazdır."
İşte Gürdeniz'in o paylaşımı:
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