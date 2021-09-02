Emekli ve memur maaşları eridi: İşte güncel emekli maaşları

02 Eylül 2021 Perşembe, 17:00

Hükümet ve memur sendikaları arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin sona ermesinin ardından memur emekli maaşları 2022 toplu sözleşme zam oranı belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

EMEKLİ MAAŞLARI CEBE GİRMEDEN ERİDİ

Yapılan zamla birlikte 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere doğalgaza yapılan yüzde 12 oranındaki zammın enflasyona doğrudan etkisi 0.2 puan, elektriğe yapılan yüzde 15 oranındaki zammın etkisi 0.4 puan olacak. Elektrik ve doğalgaz zammının enflasyona doğrudan ve dolaylı etkisinin ise 1.1 puan olacağı hesaplanıyor. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zammın 1.1 puanı daha cebe girmeden erimiş olacak.

İşte hali hazırda geçerli olan emekli maaş tablosu ise, şu şekilde:

En düşük memur emekli aylığı 3 bin 21 TL'den, 3 bin 276 TL'ye yükselecek. (Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir) 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.

AYRICA BİR ARTIŞ YAPILMADI

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları ocak ayında normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildiği için geçen yılın temmuz ve bu yılın ocak aylarında ayrıca bir artış yapılmadı. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı bu aydan itibaren tekrar artmaya başlayacak.

Bununla birlikte 2000 sonrası SGK emeklilerinin maaşı Temmuz ayından itibaren bin 500 TL'den, bin 627 TL'ye yükselecek.