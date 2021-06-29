Emeklilerden maaş talebi
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi.
Ergün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran'ın hem bir anma hem de emeklilerin sorun ve taleplerinin gündeme getirildiği Emekliler Günü olarak kutlandığını belirtti.
Emeklilerin geçmişte işçi, memur, çiftçi ve esnaf olarak ülke için fedakarca ter akıttığını ve akıtmaya da devam ettiğini vurgulayan Ergün, emeklilerin ülkenin büyümesi kalkınması ve refah seviyesinin artmasında emeği bulunan başlıca kesim olduğunu dile getirdi.
13 milyon civarında emekli ve hak sahibinin ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkati çeken Ergün şöyle konuştu:
"TÜED olarak tüm emekli ve hak sahiplerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."
'MİLLİ GELİR ARTIŞINDAN EMEKLİLERE PAY VERİLMELİ'
Ergün, karşılanan taleplerine rağmen milyonlarca emeklinin hala çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu ifade etti. Kazım Ergün, emeklilerin temel taleplerinin gelirlerinin artması yönünde olduğunu söyledi.
Mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmenin tüm emeklilerin en doğal hakkı olduğunu belirten Ergün, şunları kaydetti:
"Ülkemizin büyüyüp kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir. Emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."
Video Haberler
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
- Boşandığı eşine bardak ve bıçakla saldırdı
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu
- Otobüs seyahatlerine ‘namaz’ ayarı
- Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu'na yönelik suçlama
- Özdil, Peker'e teşekkür etti, Peker de çağrıda bulundu
- O fotoğrafta konuşulmayan isim
- Harvardlı profesörden 'Sinovac' uyarısı
- 'Olacak O Kadar' ekibindeydi: Ünlü isim yaşamını yitirdi