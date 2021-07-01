Emekliyi 160 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:20

Hollanda'dan emekli Ramazan G.'yi, 13 Haziran’da telefonla arayan kişi, kendisini terörle mücadele polisi olarak tanıtıp, hesaplarına terör örgütlerinin eriştiğini söyledi. Bu kişi, Ramazan G.'den hesaplardaki bütün paralarını acilen çekmesini ve eve gönderilecek sivil polisle birlikte güvene alması gerektiğini belirtti. Eve gelecek sivil polisin 'vatan' parolasını söyleyeceğini ve parola karşılığında kendisinin de 'bayrak' cevabını vermesi istendi.

Panikleyen Ramazan G., bankalardaki döviz ve TL hesaplarındaki toplam 160 bin TL'sini çekti. Ramazan G., eve gönderilen ve 'vatan' parolasını söyleyen şüpheliye 'bayrak' yanıtını verdikten sonra siyah poşet içerisine koyduğu 160 bin TL'yi teslim etti. Ramazan G. daha sonra dolandırıldığını fark edip Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

KAMERA TAKİBİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği dedektifleri evin çevresinden başlamak üzere kentteki çok sayıda Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla iş yerlerinin kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saatlik kamera incelemesinin ardından Mehmet Yılmaz olduğu belirlenen şüphelinin kente şehirler arası otobüsle geldiği ve takibi zorlaştırmak için 4 farklı taksi değiştirdiği saptandı. Kimliği ve adresi belirlenen Mehmet Yılmaz'ın yakalanması için Şanlıurfa'ya polis ekibi gönderildi. Şanlıurfa'da belirlenen adrese yapılan operasyonla Mehmet Yılmaz, yakalanıp gözaltına alındı.

Karaman’a getirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Yılmaz, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mehmet Yılmaz dün çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.