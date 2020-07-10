Emel Korkmaz: Elinde valiziyle gelmesini bekliyorum

10 Temmuz 2020 Cuma, 07:35

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de sivil giyimli polis ve kişiler tarafından saldırıya uğrayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın katledilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. 2 Haziran 2013’te darp edilmesinin ardından 28 gün komada kalan ve 10 Temmuz’da yaşamını yitiren Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz,



Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından 3 gün boyunca YouTube kanalında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken bugün ise ailesi ve sevenleri Ali İsmail’i mezarı başında anacak. Ali İsmail’in gelmeyeceğine inanamadığını söyleyen anne Korkmaz, “Elinde valiziyle gelmesini bekliyorum. Hayatta kalsaydı çocuklara çok güzel şeyler öğretecekti ama öldü yavrum” dedi.

BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, canının çok yandığını söyleyen Korkmaz, “Hâlâ rüyamda göremiyorum. ‘Anneciğim ben iyiyim’ demesini istiyorum. 7 yıl önce dirençliydi, geri gelecek diye umut ederken yaşamını yitirdi. Bu kadar büyük bir acıya dayanmak imkânsız. Her hafta cuma günü yavrumu ziyaret ediyorum. Sadece toprağına dokunuyorum. Oğlumla konuşuyorum” diye konuştu.



Ali İsmail’in fikirlerini ve mirasını sürdürdüklerini aktaran Korkmaz, şunları dile getirdi: “Ali gitti ama bize bir miras bıraktı. Yüzlerce çocuk Ali’nin adıyla eğitim görüyor. Ali’nin fikirlerini, yapmak istediklerini yaşatıyor. Bunları yapmak da bize umut veriyor. O zaten hep var, içimizde.”