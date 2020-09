Emilia Clarke: 'Erkek oyunculara ayrıcalıklı davranıldı'

02 Eylül 2020 Çarşamba, 17:41

Dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke, çekimler sırasında erkek oyunculara ayrıcalıklı davranıldığını söyledi.

Dizinin son sezonu hayranları büyük bir hayal kırıklığına uğratarak sona ermişti ve dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Ancak hayranların yanı sıra oyuncuların da dizinin yapımına dair şikayetleri olduğu görülüyor.

Sevilen dizinin son sezonunun yeniden çekilmesi için başlatılan imza kampanyasına kısa süre önce Jaime Lannister’ı canlandıran Nikolaj Coster-Waldau ve Tywin Lannister’ı canlandıran Charles Dance de destek verebileceklerini açıklamıştı.

Son sezona damgasını vuran karakterlerden biri olan Daenerys’i canlandıran Emilia Clarke ise çıplak sahnelerde baskı hissettiğini ve zorlu çekim koşullarına dair düşüncelerini açıkladı. We Got This Covered'ın haberine göre Clarke verdiği son röportajında erkek oyunculara ayrıcalıklı davranıldığını hissettiğini söyledi.

Clarke şu ifadeleri kullandı:

"Gece Nöbeti’ndeki adamlar, Jon Snow, hep tüylü kürkler giyiyordu. Sıcakta çekim yaparken, üzerlerinde bu kostümler varken, kostümlerine iliştirilmiş pompa sayesinde küçük jeneratörleri vardı. Bunu borulara soğuk su pompalamak ve soğutmak için kullanıyorlardı bu yüzden altlarında tuhaf bir soğutma sistemi vardı. Kadınlara böyle bir olanak tanınmamıştı. Alabildiğim tek şey peruğumun arkasının kaldırılmasıydı."

Kısa süre önce Melisandre karakterini canlandıran Carice Van Houten de benzer düşünceleri dile getirmiş ve çıplak sahnelerini sorguladığını söylemişti. Van Houten daha önce çekilmesine müsade ettiği çıplak sahnelerin neden normal geldiğini sorguladığını belirtmişti.

Kaynak: Independet Türkçe









Independent Türkçe, We Got This Covered