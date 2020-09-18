Emine Erdoğan, gastronomi kitabının hazırlığı içinde olduğunu duyurdu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gastronomi kitabının hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde takipçilerine aşure tarifi veren Emine Erdoğan'ın fotoğraflara yansıyan altın varaklı musluğun fiyatı 9 bin 649 TL olduğu iddia edildi. Musluğu alışveriş sitelerinden aratan sosyal medya kullanıcıları ise 10-13 bin liraya yaklaşan fiyatlarla karşılaştığını söyledi.
Fotoğraflara yansıyan altın varaklı muslukla tepki çeken Emine Erdoğan, gastronomi kitabının hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz. Alanında uzman akademisyenler ve şeflerle bugün güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle kültür kodlarımızı da içinde barındıracak bu eser, öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce, daha sonra ise farklı dillerde yayımlanacak. Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz."
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