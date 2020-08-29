Emine Erdoğan'ın altın varaklı musluğunun iddia edilen fiyatı dudak uçuklattı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 19:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kişisel Twitter hesabında mutfakta çekilen fotoğraflarını paylaştı. Emine Erdoğan'ın paylaşımında yer alan altın varaklı musluk yurttaşların tepkisini çekti. Musluğu alışveriş sitelerinden aratan sosyal medya kullanıcıları ise 10-13 bin liraya yaklaşan fiyatlarla karşılaştığını söyledi.

Emine Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aşure tarifi vererek şu mesajı paylaştı:

"Aşure’ye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir. Aşure Günü’nün, taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum."

“KAÇ VATANDAŞ KENDİNİ YAKACAK”

Yurttaşlar, lüks mutfakla ilgili tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

“Sarayda kullanılan bir eviye batarya (musluk) bile 10 bin TL'ye yakın. Nerdeyse 4 asgari ücretli maaşı. Asgari ücretlilerin ve dar gelirlilerin oyları ile elde edilmiş bir yaşam bu”

“Altın kaplamalı musluklar yüzünden daha kaç tane seyyar kendini yakıp öldürecek? Emine Erdoğan'a bizim vergilerimiz ile mütevazı yaşantısında iyi günler dilerim”