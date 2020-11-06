Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden yorumcu, piyanist, besteci ve orkestra şefi Timur Selçuk için Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 21:26
Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
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Emine Erdoğan, “Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk’u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi” dedi.

“Selçuk’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” diyen Erdoğan, “Bu vesile ile değerli bestekarımız Münir Nurettin Selçuk’u da rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.


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