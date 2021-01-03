Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının seferleri yarın başlıyor

Metro İstanbul, 1 Ocak'ta resmi açılışı gerçekleştirilen T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferlerin 04 Ocak Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla başlayacağını ve saat 24.00'e kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2021 Pazar, 15:29
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının seferleri yarın başlıyor
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Metro İstanbul, 1 Ocak'ta resmi açılışı gerçekleştirilen T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferlerin 04 Ocak Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla başlayacağını ve saat 24.00'e kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Alibeyköy tramvay hattımızda 04 Ocak Pazartesi saat 12.00 itibarıyla seferlerimiz başlayacaktır. 14 Ocak saat 24.00’e kadar hattımızı ücretsiz kullanabilirsiniz. Keyifli yolculuklar dileriz.” ifadelerini kullandı.

İBB'nin önceki dönemde durdurulan hatlarından Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın ilk kısmı 1 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti.


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