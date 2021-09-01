Emlak vergisinde yeni dönem

01 Eylül 2021 Çarşamba, 09:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, emlak vergileriyle ilgili ortak bir tebliğ yayımladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan emlak vergisi kanunu genel tebliğine göre, inşaat maliyet bedelleri konutlarda; çelik karkas binalar için ortalama 4 bin 158 TL, betonarme karkas binalar için ortalama 2 bin 533 TL şeklinde tespit edildi.

Ticarethane ve işyerlerinde bu bedeller, çelik karkas bina için ortalama 4 bin 041 TL, betonarme karkas binalar için ise ortalama 2 bin 731 TL olarak belirlendi.