Emlak vergisinde yeni dönem
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2022 yılında emlak vergisine esas olacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini belirledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, emlak vergileriyle ilgili ortak bir tebliğ yayımladı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan emlak vergisi kanunu genel tebliğine göre, inşaat maliyet bedelleri konutlarda; çelik karkas binalar için ortalama 4 bin 158 TL, betonarme karkas binalar için ortalama 2 bin 533 TL şeklinde tespit edildi.
Ticarethane ve işyerlerinde bu bedeller, çelik karkas bina için ortalama 4 bin 041 TL, betonarme karkas binalar için ise ortalama 2 bin 731 TL olarak belirlendi.
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