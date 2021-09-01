Vergi yapılandırmasında yeni karar
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik başvuru süresi uzatıldı.
09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesi g fıkrasının 1,2 ve 3. bendi 2.maddesinin 2.fıkrasının 7 bendi hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 30/09/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı kanunun 9 uncu maddesinin 16. fıkrası gereğince karar verilmiştir.
213 Sayılı Kanun kapsamına giren 30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere ait, beyana dayanan vergiler, (Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi Su ve Atık Su Borçları), 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre tahsili gereken ücret alacakları 7256 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yasal düzenlemeyle faiz ve cezalarda indirim ile 36 ay vadeye kadar ödeme imkânı sağlanıyor.
Video Haberler
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
- Ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
- Minibüste maske tartışması! Ortalık böyle karıştı
- Balıkçı oltasına dolanan martıyı yurttaşlar kurtardı
- Lunaparkta feci son!
- AKP'li Meclis üyesi Bülent Sayın canına kıydı
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- 'Zaytung' haberi değil, gerçek
- Türk müziğinin acı kaybı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Bir dönemin çocuk oyuncusu ölü olarak bulundu