Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na 'suikast' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı haberlerine ilişkin açıklama yayımladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, terör örgütü IŞİD tarafından suikast girişimi planlandığı bilgisine ulaşıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı haberlerine ilişkin açıklama yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
''Bazı basın yayın organlarında yer alan “İmamoğlu’na yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı” haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.
Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.
Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.
Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.
PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- AKP'li belediye Masterchef’e para ödemiş
Video Haberler
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Savcılığın takipsizlik kararına Kaftancıoğlu'ndan itiraz
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- AKP'li belediye Masterchef’e para ödemiş