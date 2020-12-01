Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na 'suikast' açıklaması

01 Aralık 2020 Salı, 22:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, terör örgütü IŞİD tarafından suikast girişimi planlandığı bilgisine ulaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı haberlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

''Bazı basın yayın organlarında yer alan “İmamoğlu’na yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı” haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''