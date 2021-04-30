Emniyet'in genelgesine tepki: "Gazetecileri değil polis şiddetini engelleyin"

30 Nisan 2021 Cuma, 12:39

CHP 26. Dönem Milletvekili ve Damga Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisin uyguladığı şiddeti görüntüleyen gazetecilere yönelik "İşlem başlatın" içerikli genelgesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Yarkadaş, bu genelgenin yayımlanmasına sebep olan fotoğrafı da paylaştı ve şu ifadeyi kullandı:

"Bu kinin, bu öfkenin bu acımasızlığın sebebi nedir? Ne yaptı bu insanlar? Gri pasaportla insan mı kaçırdı? Bakan olup bakanlığa dezenfektan mı sattı? Bakanlarla fotoğraf çektirip milleti mi dolandırdı? İzmir'de 1 Mayıs'ı kutlamak istediler! Vay be affedilmez bir suç işlediler!"

"POLİS ŞİDDETİNİ DURDURUN"

Yarkadaş, twitlerinin devamında ise şu görüşleri ifade etti:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımladığı genelge, anayasanın basın özgürlüğü ve haber alma hakkı güvencesini düzenleyen tüm maddelerine açıktan aykırıdır. Emniyet, polisin uyguladığı şiddete son vermek yerine, gazetecilerin bunu yayımlamasını engellemeye çalışıyor.

Emniyet, dün İzmir'de ortaya çıkan bu fotoğrafın ardından, şiddeti uygulayan polisler hakkında işlem başlatmak yerine, bu şiddetin görüntülenmesinden rahatsız oluyor. Gazeteciler, kamu adına iktidarı ve organları denetlemekle yükümlüdür. Bunu sansürle engelleyemezsiniz!"

MEDYADA YAŞANAN HAK İHLALLERİ

Twitlerinin ardından Medyada Yaşanan Hak İhlalleri Raporu'nun Nisan ayına ilişkin verilerini de açıklayan Barış Yarkadaş, raporunu 1 Mayıs şehitlerine ithaf etti.

GÖZALTILAR ARTACAK

Emniyet'in genelgesinin gazetecilerin görev yapmasını engelleyeceğini ve halkın haber alma hakkının ortadan kaldırılmasına yol açacağını da belirten Yarkadaş, "Nisan ayında 4 gazeteci gözaltına alındı. Genelgeyle birlikte bu sayı daha da artacak" dedi.

"GAZETECİLER ADLİYEDEN ÇIKAMIYOR"

2021 yılının Nisan ayında 50 gazetecinin hakim karşısına çıktığını belirten Yarkadaş, "Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın AKP'nin gündemi değişmiyor. Günde 350 kişi AKP'nin beceriksizliği yüzünden hayatını kaybetse de gazetecileri adliye koridorlarına getirmekten vazgeçmiyorlar" ifadesini kullandı.

NİSAN AYINDA NELER OLDU?

Barış Yarkadaş, raporunda şu bilgilere yer verdi:

"4 gazeteci gözaltına alındı. 50 gazeteci hakim karşısına çıktı. 1371 gazetecinin basın kartı yenilenmedi. 2 gazeteci darp edildi. 2 gazeteciye dava açıldı. 3 televizyon kanalına para cezası verildi. 1 gazeteciye 2 yıl hapis cezası verildi. 2 internet sitesi erişime engellenerek sansürlendi.