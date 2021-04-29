1 Mayıs eylemine polisten George Floyd'u hatırlatan müdahale

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:23

İzmir'de DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İzmir Barosu ve STK’ların katılımıyla yapılan 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklamasına polis müdahale etti. Konak Kemaraltı girişinde yapılacak basın açıklaması öncesi, polis ve katılımcılar arasında pankart açma nedeniyle arbede çıktı. Olayda 5 kişi gözaltına alındı. Bir polisin, gözaltına aldığı göstericinin boynuna diziyle bastırdığı görüldü.

Gözaltına alınanlar, sendika yöneticilerinin araya girmesiyle serbest bırakıldı.

"ADALETSİZLİĞİN EN ÇİRKİN YÜZÜ KARŞIMIZA ÇIKIYOR"



Arbedenin ardından 1 Mayıs için basın açıklaması yapıldı. Yasaklara ve baskılara rağmen umudu büyüttüklerine vurgu yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Çürümüş düzene karşı yeni bir düzen için, yeni bir başlangıç için buradayız. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik kriz, artan eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen insanlığın geleceğini tehdit ediyor. İşsizlik her gün yeni rekorlar kırıyor. Kod 29 ile tazminat bile alamadan işimizi kaybediyoruz. Halk yaşam mücadelesi verirken, şirketler kârlarını artırıyor. Ekonomik kriz ve pandemi koşullarında, adaletsizliğin en çirkin yüzü karşımıza çıkıyor” dedi.

GÖZALTI, GEORGE FLAYD'U HATIRLATTI

İzmir'de polisin 1 Mayıs eylemine müdahalesi ABD'de polisin boğazına diziyle bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd'u hatırlattı.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde geçen yıl George Floyd adli siyahi ABD vatandaşı, sahte para kullandığı şüphesiyle gözaltına alınmış, bir poli dokuz dakika 29 saniye boyunca diziyle Floyd’un boynuna bastırmıştı. Floyd defalarca “Nefes alamıyorum” diye yalvarmasına karşın polis dizini çekmemişti. İki polis memuru Floyd’un kalkmasını, bir polis de çevredekilerin müdahalesini engellemişti. Floyd acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede bir saat sonra hayatını kaybetmişti.

"SOLDAKİ KATİLLE AYNI SONU YAŞAYACAKLAR"



Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu fotoğraf senin eserin Süleyman Soylu, bunların hesabını vermeyeceğine güvenip bunu yapan elemanlarına söyle; gün gelecek, soldaki katille aynı sonu yaşayacaklar!" sözleriyle tepki gösterdi.