Emniyet'ten Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

29 Mart 2021 Pazartesi, 15:46

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir'in Çeşme ilçesinde polis memuru İsmail Zeybek'in, bir komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı suçlamasıyla ifadesi alınması sonrası intihar etmesine ilişkin açıklama yaptı.



EGM açıklamasında 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46) ile ilgili olayın tüm yönleriyle araştırılması için 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilip, tahkikata başlandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir" denildi.