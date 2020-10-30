Emniyet'ten o paylaşımlarla ilgili açıklama
İzmir'deki deprem sonrası yapılan skandal paylaşımlarıyla ilgili olarak Emniyet'in ilgili birimleri harekete geçti.
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, sosyal medyada yapılan ve büyük tepki çeken paylaşımlara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilen açıklamada, İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin “tespit” çalışmaları ivedilikle başlatıldığı ve tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmaların yapılarak adli mercilere intikal ettirileceği kaydedildi.
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