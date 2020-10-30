Depremin ardından skandal paylaşım

İzmir'de yıkıma yol açan depremin ardından sosyal medya paylaşılan bir mesaj büyük tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:16
Depremin ardından skandal paylaşım
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İzmir'de Ege Denizi merkezli, çok sayıda yıkıma neden olan depremin ardından sosyal medyada paylaşılan bir mesaj infial uyandırdı.

Asena Türk isimli bir sosyal medya kullanıcısı, depreme ilişkin paylaşımında "Ya Rabbi! İzmirliler gibi zinaya, nefsime değil, Seccademe köle et beni... Amin!" diye yazdı.

Bu paylaşımın ardından onbinlerce sosyal medya kullanıcısı, sözkonusu paylaşımı yapan kişinin bulunması için Emniyet'e ve ilgili kurumlara şikayette bulundu.

Hesap daha sonra kapatıldı.

Büyük tepki çeken paylaşımı yapan hesap daha sonra kapatıldı.




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