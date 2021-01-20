EMO: "Nükleer enerji 60 yıl öncesinin gündemi"

EMO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, “Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var” sözlerine “Eski kuralları, eski teknolojileri saplantı haline getirmemeliyiz" diyerek cevap verdi.

Sefa Uyar
20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00
EMO:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) ziyaretinde kullandığı “Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var” sözlerine Elektrik Mühendisleri Odası’ndan (EMO) itiraz geldi. 

EMO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, nükleer enerjinin 60 yıl öncesinin gündemi olduğuna işaret ederek “Eski kuralları, eski teknolojileri saplantı haline getirmek bizi değil ilk 10 ekonomi arasına sokmak, oyunun dışına atar, olmak istediğimiz ligden düşürür” dedi.


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