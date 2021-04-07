Emre Akbaba'nın eşinden çıkan haberlere tepki

Emre Akbaba'nın eşi Yasemin Akbaba, Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan imza parası istediğine dair çıkan haberlere tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:28
Emre Akbaba'nın eşinden çıkan haberlere tepki
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Gün içerisinde Emre Akbaba'nın yeni sözleşme için Galatasaray'dan imza parası istediğine dair haberler yayılmıştı. Emre Akbaba'nın eşi Yasemin Akbaba bu haberlere tepki gösterdi.

"DOĞRUSUNU BİLDİĞİM YALANLAR"

Galatasaraylı futbolcunun eşi haberlerden birisini hikayesine ekleyerek "Doğrusunu bildiğim yalanları dinliyorumdur" ifadesini kullandı. Emre Akbaba'nın sene sonu Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eriyor.


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