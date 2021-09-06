Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı

06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:31

Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Sarnıç arasında devam eden olaylı boşanma davası sona erdi.



Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ EMRE AŞIK'A VERİLDİ

Ayrıca 3 çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.



ÇOCUKLARI ELİNDEN ZORLA ALINMIŞTI

Yağmur Sarnıç'ın, Emre Aşık'tan olan 3 çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle üç çocuğu elinden zorla alınmıştı.

Emre Aşık, eşinin şiddet uyguladığı gerekçesiyle önce iki çocuğunun velayetini almıştı. Ardından da o günlerde 1.5 yaşında olan en küçük kızını da yine annesi tarafından şiddet uygulandığı gerekçesiyle Yağmur Aşık'ın elinden almıştı.

Çocukların vücudundaki morlukları fark eden okul yönetimi, bu anları kayda alıp mahkemeye delil olarak sunmuştu. Bunun üzerine çocukların velayeti anneden alınarak babaya verilmişti.

Tutanakta yer alan ifadelere göre, 25 Aralık’ta okuluna belirgin bir morlukla gelen çiftin kızlarının yüzünün şiş olduğu da tespit edilmişti. Öğretmenlerinin durumu sorması üzerine küçük kız “Annemin canı beni dövmek istemiş” diyerek cevap vermişti. Öğretmenlerin kayda aldığı görüntüler mahkemeye delil olarak sunulmuş; ardından mahkeme, çocuklarını sadece hafta sonu görebilen Yağmur Sarnıç’ın bu hakkını da elinden almıştı.