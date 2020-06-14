Emre Belezoğlu: ‘Keşke 50 yaşına kadar oynasam’

14 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Teknik direktör Tahir Karapınar’ın yaptığı değişiklikler, tartışmasız işe yaradı. Galibiyette en büyük pay sahibi Emre Belözoğlu. Bu sezon son diyor Emre. Keşke oynasa... Küçük oğlu Ömer çok istiyormuş devam etmesini.

Emre Belözoğlu’nun maç sonrası geleceğiyle ilgili görüşleri şu yöndeydi: “Büyük ihtimalle futbol hayatım bitecek sezon sonunda. Benim için zor bir karar olacak. Futbolu bırakmak hiç kolay değil. Ama bir yandan da gençlerin yolunu açmak gerekiyor.

Sahaya çıktığımda hâlâ aynı heyecanım var. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem. Hangi görev verilirse verilsin kulübümün başarısı için elimden geleni yapacağım. Keşke EURO 2020’yi oynayarak futbolu bıraksaydım ama nasip böyleymiş.”