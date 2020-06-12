Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor

12 Haziran 2020 Cuma, 23:41

Fenerbahçe’nin 40 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor’u 2-1 yendikleri maçın ardından geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sarı lacivertli kulüpte ne görev verilirse verilsin elinden geleni yapacağını söyleyen Belözoğlu, “Büyük ihtimalle futbol benim için 7 hafta sonra bitecek” ifadelerini kullandı.

ÇOK ÜZÜLDÜK AMA

Yayıncı kuruluşa röportaj veren Belözoğlu’nun sözleri: “Uzun süredir galip gelemiyorduk. İkinci yarıya iyi başlamış ve şampiyonluk için iyi duruş göstermiştik. Ama bu 7 haftalık süreçte hepimiz çok üzülmüştük. Son 2-3 haftadır süregelen kırmızı kartla başlangıç yine oldu. Ama bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Herkes ortaya bir irade oldu. Maçı hiç bırakmadık. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettik.”



