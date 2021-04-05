Fenerbahçeli futbolcular golü attılar, Emre Belözoğlu'na koştular!

05 Nisan 2021 Pazartesi, 19:39

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak sahada göreve başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı.

Fenerbahçe’de sezon başında Sportif Direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut’un ayrılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü olarak ilk maçına Denizlispor karşısında yer aldı. Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına getirilen pro lisans sahibi Erdinç Sözer de yedek kulübede yer aldı.

Samatta gol sonrası Belözoğlu'na koşarken İrfan Can da tüm takımı kulübeye çağırdı ve golü takım olarak kutladılar. Emre'nin ise ''Devam, devam..' diye bağırdığı görüldü.