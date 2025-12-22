Tutuklu Rezan Epözdemir'den Burak Bekiroğlu'na 'Şamil Tayyar' uyarısı: 'Umarım müvekkilin son kez uyarır'

'Rüşvet’ suçlamasından tutuklu avukat Rezan Epözdemir, AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'ın kendisini hedef alan sözlerine dikkat çeken mesajlarla yanıt verdi.

Tayyar'ın geçmişte Helin Avşar'la yaptığı röportajı hatırlatan Epözdemir "Aile bütünlüğümü hedef alan ve eşimi aldattığımı ima eden söylemlerine ise cevap vermeyi zül addederim. Bu konuda da hukuki yollara başvuracağım, ispatlamayan namerttir, bekliyorum. Bu magazinsel dürtüler ve sansasyonel iddialar sana Helin Avşar’dan miras kaldı galiba ama beni kendinle karıştırma Şamil Tayyar" dedi.

AKP’li Şamil Tayyar, geçen günlerde iktidara yakın TGRT Haber’deki Medya Kritik programında “Rezan Epözdemir, Nihat Özçelik’in vekaletini 5 milyon dolara aldı. Bir hukuk bürosuyla iş bölümü yaptı. Habertürk’e çıkıp Özçelik’i aklayacak yorumlar yapmaya başladılar. Hakimleri yurt dışına tatile götürdüler” iddiasında bulunmuştu.

Epözdemir, kendisini hedef alan açıklamalar yapan Avukat Burak Bekiroğlu'na ilişkin olarak da "Bir daha benimle ilgili bu geceden itibaren ki genelde hepimizin vakıf olduğu bir motivasyonla gün içerisinde uysal, gece ise onlarca kişiye saldıran Burak Bekiroğlu bir kelime yazarsa, yakın zamanda tefecilikten gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan, bu trol saldırılarını organize edip finanse eden banka genel müdür yardımcısı M.A.’nın nasıl eşi adına şirket kurarak, kredi verdiği ve müşteri olan onlarca otele gayri ahlaki bir şekilde kozmetik ürünlerini sattığının ve proje finansmanı yaptığı taşınmaz projelerinde kendisi ve yakınlarına nasıl daireler aldığının belgelerini yollayacağım. Umarım hak, hukuk ve adalet adına bununla ilgili de bir değerlendirme yaparsın" ifadelerini kullandı.

"ÖZÇELİK'İN VEKALETİNİ ALDIMA ŞEREFSİZİM"

Epözdemir, Tayyar'ın kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Epözdemir'in açıklaması şöyle:

"Artık sana 'siz' demeyeceğim, çünkü saygıyı hak etmiyorsun ve mütekabiliyet esasıyla cevap vereceğim. Aslında sana cevap vermeyecektim Şamil Tayyar ama sen benim eşimi, 3 çocuğumu ve ağır hasta olan annemi ve ailemi ağlattın. Ailem benim kırmızı çizgimdir. Sana cevap veriyorum.

1) Geçen Rezan Epözdemir, cezaevinden bile iş bitiriyor diyordun, ben de bunu ispatla mesleği bırakırım dedim. Ses, seda yok. Şimdi bir adım ileri gidiyorum, bana cezaevindeyken herhangi bir dosya geldiyse ve ben bunu herhangi birine yönlendirdiysem, dünyanın en şerefsiz ve ahlaksız insanıyım ama aksi var ise, bunu iddia eden ve ispatlamayan şerefsiz, ahlaksız ve müfteridir. Bu iddian nedeniyle hukuki yollara başvurdum, ispatlamanı bekliyorum. Tabi tutukluyuz, 10 metrekare tek kişilik hücrede, meydanı boş buldun sallıyorsun Şamil!

2) Ben Nihat Özçelik’in hayatım boyunca avukatlığını yapmadım. Bana yaklaşık 1,5 yıl önce avukatı geldi, teklifte bulundu ama kabul etmedim. Hatta, stajdan beri yanımda olan, benim yetiştirdiğim, öncesinde ceza hukuku departmanımın başında olan Av. Tahsin Bilginer’i benimle çalışırken, ayartıp kandırdığı için üzülerek Tahsin’le çalışma ilişkimi sonlandırdım ve iş akdini üzülerek feshettim. Bu durum SGK kayıtlarıyla sabittir.

Bu kadar emek verdiğim başarılı ve nitelikli bir ceza hukukçusunu, avukatı olarak ayarttığı için de kendisine çok kızgın ve öfkeliyim. Av. Tahsin Bilginer; 4,5 yıldır devam eden Yargıtay dosyasında duruşmalarına girdiği ve dosyaya çok vakıf olduğu için gözaltı sürecimde arattım ve 3 kişilik avukat ekibimize dahil ettim. Burada da kendisine açıkça şunu söyledim, o dosyaya vekalet sunup takip ederse yolları ayırırız aksi halde benim yargılandığım dosyada avukatım olarak çalışıyor. Benim ofisimde çalışmıyor, kendi ofisi var. Yargılandığım dosyadaki avukatlarımdan biri.

Benim Nihat Özçelik’in vekaletini 5 milyon USD’ye aldığımı söylemişsiniz. Bunu benimle kişisel husumeti olan, gece 12’den sonra insanlara iftira atmayı alışkanlık haline getiren Burak Bekiroğlu isimli güvenilirliği ve akli melekeleri tartışılabilecek birisi size söylemiş. Bu iddia tamamen kurgu, hayal ürünü ve akla ziyan bir iddia.. Allah akıl ve fikir versin. Eğer bu iddia doğruysa, ben 5 milyon USD’ye Nihat Özçelik’in vekaletini aldıysam ve Habertürk veya herhangi bir yerde Nihat Özçelik’in adı bile bir kere ağzımdan çıktıysa haysiyetsiz, ahlaksız ve şerefsizim. Aksi halde bunu ispatlamayan şerefsiz, ahlaksız ve haysiyetsizdir. Bu konuda da sana dava açacağım.

Bunu geçmişte benzerlerini yaptığın gibi Nihat Özçelik üzerinden beni hedef göstermek ve haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklama kararını devam ettirmek için yapıyorsun, biliyorum ama hak arama özgürlüğümü hukuk devletinin gereği olarak kullanacağımı ve yargı önünde hesaplaşacağız.

Son olarak; Burak Bekiroğlu isimli müfterinin kişisel husumet ve menfaatlerine kendini kullandırıp araç olmak yerine; her fırsatta görüştüğün Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamını ara ve bu iddianı Sayın Başsavcılık makamına sor, ben teklifi reddetmiş miyim veya öfkeli miyim? Mutlaka Sayın Başsavcılıkta bu konuda bilgi vardır eğer orası seni teyit ediyorsa ben senden özür dileyeceğim ama ben teklifi reddetmişsem ve Nihat Özçelik’e avukatımı aldığı için kızgınsam İnşallah sen de bu erdemi gösterirsin ve artık kendini müfteri Burak Bekiroğlu’na kullandırtmazsın ve özür dilersin.

"SANA HELİN AVŞAR'DAN MİRAS KALDI GALİBA"

3) Aile bütünlüğümü hedef alan ve eşimi aldattığımı ima eden söylemlerine ise cevap vermeyi zül addederim. Bu konuda da hukuki yollara başvuracağım, ispatlamayan namerttir, bekliyorum. Bu magazinsel dürtüler ve sansasyonel iddialar sana Helin Avşar’dan miras kaldı galiba ama beni kendinle karıştırma Şamil Tayyar.

4) Aslında bir hukukçu olarak hiç bel altı vurmak istemiyorum, etik de bulmuyorum. Benim için bu konu kapanmıştı ama karşımda etik dışı yöntemleri benimseyen ve ahlaksızca iftiralarıyla seni kullanan bir Burak Bekiroğlu var. Bir daha benimle ilgili bu geceden itibaren ki genelde hepimizin vakıf olduğu bir motivasyonla gün içerisinde uysal, gece ise onlarca kişiye saldıran Burak Bekiroğlu bir kelime yazarsa, yakın zamanda tefecilikten gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan, bu trol saldırılarını organize edip finanse eden banka genel müdür yardımcısı M.A.’nın nasıl eşi adına şirket kurarak, kredi verdiği ve müşteri olan onlarca otele gayri ahlaki bir şekilde kozmetik ürünlerini sattığının ve proje finansmanı yaptığı taşınmaz projelerinde kendisi ve yakınlarına nasıl daireler aldığının belgelerini yollayacağım. Umarım hak, hukuk ve adalet adına bununla ilgili de bir değerlendirme yaparsın.

BEKİROĞLU'NA SESLENDİ: UMARIM MÜVEKKİLİN SENİ UYARIR

Ben bu defteri kapattım, bu konularla hiç ilgilenmiyorum, beni de ilgilendirmiyor, başkasının mutsuzluğunu mutluluk olarak addedemem. Benim için bu konu kapandı ama madem ki Burak Bekiroğlu mesleki faaliyetlerim üzerinden iftira ve karalama yapıyor, ben de gerçek bilgi ve belgelerle bu kozmetik şirketi rantını ortaya koyarım. Umarım müvekkilin seni son kez uyarır da işine gücüne bakarsın. Çünkü ben öyle yapıyorum. Aksi halde meşru müdafaa hakkımı kullanıp bunları tüm detaylarıyla yayınlayacağım.

"ERGENEKON'DA YAZDIKLARINI DÜŞÜN, NEDAMET GETİR"

5) Son olarak Şamil Tayyar, biz çok balık hafızalı bir toplum olduk. Sen bu ülkede hak, hukuk ve adaletten bahsedecek son kişilerden birisin. Bu konuda karnen ve repütasyonun hiç iyi değil. Biz hain darbe girişiminden hemen sonra NTV’de Mahmut Övür’ün de katıldığı bir yayında darbecileri lanetlerken, Fetönün kumpas dosyalarında ona dosyalarda mağdur vekillikleri yapıp Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hedef olurken, Fetönün 2010’da HSK’yı ele geçirip kumpas dosyalarıyla ülkeyi ve siyaseti dizayn etmek istediğini görüp 200 avukatla 'Hayır' diyoruz diye gazeteye ilan verdik. (O günkü günlerde bu ilanı vermek için 3,5 kilo yürek gerekirdi.)

Sen o sırada Fetönün yayın organı olan Taraf’ta avuçlarının içi patlarcasına alkışlıyor ve köşe yazılarıyla birlikte Fetöcü hainlerin kumpas davalarını kaleminle yüceltiyordun. İstiyorsan buraya birkaç örnekleme yapabilirim. Hal böyle iken; Ali Tatar’ın canına kıydığı o talihsiz günün ölüm yıl dönümünde, o günleri ve yazdıklarını düşün, nedamet getir, çünkü sen bu ülkede hak, hukuk ve adaletten bahsedecek son kişisin. Sen siyasetçisin, ben hukukçuyum, bana bulaşma ya da istersen bulaş ama bundan sonra eşim ve çocuklarım için ki 'Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın', aynı şekilde meşru müdafaa hakkımı kullanıp mütekabiliyet esasıyla cevap vereceğim."

AKP’li Şamil Tayyar, Rezan Epözdemir'in bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde Kenan Tekdağ’ın avukatı aradı, Tekdağ’ın bir mesajı olduğunu söyledi, kısa sohbetten sonra el yazısı notu gönderdi. Hadsizce buldum, çok kızdım, cevap verdim.

Bir süre sonra kızı aradı, ‘mesaja konu paylaşımınızın olmadığını öğrenince üzüldük, kusura bakmayın’ dedi. Cezaevinde babasına benimle ilgili yanlış bilgi aktarıldığını anlattı, helalleştik. Az önce hukuk camiasının yüzkarası Rezan’ın açıklamalarını gördüm, alçaklıkta sınır tanımamış.

"ÖZEL HAYAT ALANINDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIRIM"

Güya eşini aldattığı, kadınlarla alem yaptığı türünden konuştuğumu iddia ederek ahlaksızca cevap vermiş. Oysa ne böyle bir paylaşımım oldu ne konuşmam. Siyasi tartışmalara girerim ama özel hayat alanından uzak durmaya çalışırım.

Yukarıdaki örnekle birleştirince anladım ki cezaevine giren kimi avukatlar veya aile yakınları, ayrı provokatörler. Sanıklara tavsiyem, her yanınıza gelene pek itibar etmeyin. Diğer mevzulara gelince. Rezan, Nihat Özçelik’in avukatı Tahsin Emircan Bilginer’i yanından uzaklaştırdığını söylüyor ama Yargıtay’daki dosyada hâlâ avukatı olduğunu izah edemiyor.

Yüksek meblağlı işlerde doğrudan vekâlet vermediği, aracı avukatlarla çalıştığı biliniyor. Aksi halde 40 yaşında yüksek tarifeli davalara girmeden, sadece parasız piar davalarıyla milyonlarca Euro serveti nasıl kazanacaktı?

Yakında MASAK raporu çıktığında boğazından geçen her haram lokmanın da hesabını verecek, bilgisi olsun."