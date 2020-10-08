Emre Can'dan, 'Almanca' cevap
Almanya Milli Takımı’nın Türk kökenli futbolcusu Emre Can karşılaşmanın ardından konuştu. Emra Can, Türkçe soruya Almanca yanıt verdi.
Almanya Milli Takımı’nın Türk kökenli futbolcusu Emre Can karşılaşmanın ardından konuştu. Emra Can, Türkçe soruya Almanca yanıt verdi.
Draxler’in oyundan çıkmasının ardından takım kaptanı olan Emre’nin sözleri şöyle;
“Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel anlamda çok iyi bir oyun çıkardı, son saniyelerde gelen gol nedeniyle üzgünüz. Takımımızda yeni olan arkadaşlar var. Çalışmamız gerekiyor, daha iyi olacağız.”
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