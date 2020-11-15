Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama yarışında birinci oldu

15 Kasım 2020 Pazar, 23:19

Milli yüzücüsü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi yarı final erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.54'lük derece elde eden Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, yarı final erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Brezilyalı yüzücü Felipe Silva'nın 0.48 saniye önünde yer alarak birinciliği elde etti. Uluslararası Yüzme Ligi yarı final mücadeleleri yarın sona erecek.



