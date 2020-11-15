Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama yarışında birinci oldu
Milli yüzücüsü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi yarı final erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu.
Milli yüzücüsü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi yarı final erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.54'lük derece elde eden Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, yarı final erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Brezilyalı yüzücü Felipe Silva'nın 0.48 saniye önünde yer alarak birinciliği elde etti. Uluslararası Yüzme Ligi yarı final mücadeleleri yarın sona erecek.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Ünlü'den 'Pelikan' çıkışı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Bankada altını olanlar dikkat! Kaynak bildirilecek
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Ünlü'den 'Pelikan' çıkışı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Bankada altını olanlar dikkat! Kaynak bildirilecek