Emre Yıldır’ın istismar faili hakkında tutukluluğa devam kararı

09 Haziran 2020 Salı, 16:42

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır, 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara uğramıştı. Son istismar 2011 yılında Yıldır üniversite öğrencisiyken yaşandı. Yıldır daha sonra bu olayı ailesine anlattı ve 2018 yılında Tarhan hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu ancak şikayet 29 Nisan 2019’da Yıldır intihar ettikten sonra işleme konuldu.

“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” gerekçesiyle Tarhan, Emre Yıldır’ın intiharından 2 gün sonra 1 Mayıs'ta tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Tarhan davanın ilk duruşmasında 8 Ağustos 2019'da tahliye edildi. 17 Ağustos 2019’da Edirne Cumhuriyet Savcısı Yücel Salğin, mahkemeye gönderdiği yazıda, Vedat Tarhan için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Tarhan hakkında yakalama kararı 19 Ağustos’ta çıkarıldı. Tarhan aynı gün Çanakkale’de tutuklandı.

Tarhan’ın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması bugün Edirne 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tarhan’ın tutukluluğunu devamına karar verilirken, dava 15 Eylül gününe ertelendi.



