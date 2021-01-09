"Emri, depremde ölenlerden aldım"
Kalitesiz beton ürettiğini tespit ettiği bir beton firmasının sahibi, kendisine kestiği cezaları gerekçe göstererek ismini KHK listelerine yazdırdığı mimar Alev Şahin, 4 yıl sürdürdüğü “işimi geri istiyorum” eylemleri nedeniyle eylül ayından bu yana tutuklu. Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan mimar Alev Şahin sorularımızı yanıtladı.
1999 depreminden sonra mimar olmaya karar verdiğini belirterek “İddia edildiği gibi direnme talimatını terör örgütlerinden değil, 1999 depreminde hayatını kaybeden insanlarımızdan aldım” dedi. “Deprem mi öldürüyor yoksa sermaye düzeni mi öldürüyor” diye soran Şahin, “Bu, ‘Neden depremde hep yoksullar ölüyor’ sorusuyla ilişkili aslında. Bu ilişkinin temelinde kâr, rant politikaları, çoğunluğu inşaat ve yan dallarla uğraşan vekillerin yasa koyucu olmaları her şeyi açıklıyor. Sermaye düzeni değişmedikçe, çarklar emekçiden ve halktan yana dönmedikçe sadece nasıl öldüğümüz değişecektir ne yazık ki” ifadelerini kullandı.
‘EMNİYET ÖRGÜT MÜ ARIYOR?’
4 yıldır sadece işine iade edilmek için eylemler yaptığını dile getiren Şahin, kamuoyu desteğinden iktidarın rahatsız olduğunu söyledi. Örgüt bağı kurma zorlamasıyla kendisine verilen kamuoyu desteğinin bitirilmek istendiğini ifade eden Şahin şöyle konuştu: “Olmayan bir şeyi yani ‘örgüt irtibatın var’ demek için dostlarımızla içtiğimiz çayı, gazetecilerle telefon konuşmalarımızın tapelerini çıkararak kriminalize etmeye çalışıyorlar. Doğada her canlı varlığına yönelen her tehdide karşı direniş gösterir. Sorgusuz sualsiz işten atılıp açlığa mahkûm edileceğim ama direnmeyecek miyim? Betona ceza kesince PKK’li, ihraç edilince FETÖ’cü, 4 yıl direnince DHKP-C’li mi oluyorum? Emniyet bana örgüt mü arıyor? O olmazsa bundan tutturruz mu diyorlar?”
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