Emtia Piyasaları: Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay seyirde

26 Ocak 2021 Salı, 17:23

ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanması beklenen 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketi beklentilerinin doları baskılaması sonucu 1,850 dolar düzeyini aşan altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ederken, dövizlerdeki düşüşe bağlı olarak iç piyasada fiyatlar düştü.

Dinamik Menkul'ün analizinde, "Dolar kurunun 7.35 liranın altını test etmesiyle gram altın, 440 lira direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir" denildi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.43 artışla 55.96 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.47 artışla 53.09 dolar,

- altın yüzde 0.09 artışla 1,857.56 dolar,

- gümüş yüzde 0.63 artışla 25.51 dolar,

- bakır yüzde 0.24 artışla 8,005.50 dolar,

- platin yüzde 0.31 artışla 1,105.21 dolar,

- paladyum yüzde 0.58 düşüşle 2,329.71 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 439 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,892 liraya geriledi.

Küresel düzeyde ekonomiye verilen desteklerle "düşük faiz, bol likidite" beklenen 2021 yılının, buna bağlı artan taleple birlikte emtia/değerli maden fiyatları açısından "pozitif bir yıl" olması bekleniyor.

Troy Kıymetli Maden'in "Kıymetli madenler 2021 yılı beklentileri" başlıklı raporunda, düşük faiz, bol likidite ortamının sürecek olmasının yanı sıra küresel ekonomide yaşanacak hızlı toparlanmanın emtiaya/değerli madenlere olan talebi arttıracağına dikkat çekildi.

Raporda, "Pandeminin başlamasıyla birlikte altın güvenli liman olma özelliğiyle öne çıkarken, sonrasında oluşan panik havasının kurbanı oldu" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Panik halindeki piyasa nakde geçme arzusundan sarı maden de payına düşeni aldı. Fakat bu paniği ortadan kaldıran hamleler, çok geçmeden hükümet ve merkez bankalarından geldi.

"Hükümetler mali teşviklerle, Merkez Bankaları genişlemeci politikalarla piyasaları destekledi. Toplamda 20 trilyon doları bulan desteklerin etkisiyle piyasalar hızla toparlandı.

"Pandemi karamsarlığından kaçınmak isteyen yatırımcıların altına olan desteği ile sarı maden 2,075 dolar/onsla tarihi zirveyi kaydetti.

"Ancak; yılsonu yaklaşırken pandemiyi bitirecek olan aşıların beklendiğinden hızlı ve olumlu sonuç vermesi, hisse senedi piyasalarına coşku, altın fiyatına sert satış getirdi.

"Aşılama ile salgının önleneceğine dair umutlar her geçen gün artmasına rağmen, küresel ekonomide toparlanmanın zaman alacağı yönündeki beklentilerle altın yatırımcısının da pozisyonlarından vazgeçmek yerine artırarak tutmasına neden oldu.

"Bu beklentilerin de etkisiyle altın, 2020 yılını yüzde 25 kazançla tamamlamayarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı."