Emzirmenin anneye faydaları nelerdir?

05 Ekim 2020 Pazartesi, 11:27

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Arzu Kublay 1-7 Ekim Emzirme Haftası özelinde emzirme hakkında bilgiler verdi.

“ANNE SÜTÜ DOĞAL ANTİBİYOTİKTİR”

Anne sütünün, hem bebek hem de anne dostu olduğuna vurgu yapan Dr. Arzu Kublay, “Bebeğinizi ilk 6 ay su bile vermeksizin sadece anne sütüyle beslemek, ilk 2 yıl anne sütü vermek en sağlıklı olandır. Anne sütü, bebeğiniz için adeta koruyucu bir kalkan gibidir. Bağışıklığını güçlendirir, şekillendirir; bebeğinizin gelecekte sağlıklı bir birey olmasını sağlar. Bebeğiniz için doğal bir antibiyotiktir.” dedi ve ekledi: “Özellikle ilk 6 saatte Kolostrum denilen krema kıvamındaki özel anne sütü bebeğinizin vücudunda bulunmayan antikorları (mikroplarla savaşan hücreler) bebeğinize verir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve barsak enfeksiyonları çok nadir gözlenir. Bebeğiniz anne sütünü çok iyi sindirir, böylece ishal veya kabızlık gelişmez. İhtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri verir. Beden gelişimi, zeka gelişimi ve ruhsal gelişimini sağlar. Gelecekte oluşabilecek obezite, diyabet, astım, alerji gibi kronik hastalıkların oluşmasını engeller.”

“EMZİRİRKEN OKSİTOSİN HORMONU SALGILANIYOR”

Op. Dr. Arzu Kublay şöyle devam etti; “Emzirmek, anne sağlığı için de çok değeridir. Emzirirken oksitosin hormonu salgılanır ve bu bebeğinizle aranızda eşsiz bir bağ kurulmasını sağlar. Oksitosin, huzur ve mutluluk verir. Bebeğin de annenin de kendini güvende hissetmesini sağlar. Böylece anneyi Loğusalık Depresyonu' ndan korur. Ayrıca loğusalık kanamalarını azaltır, gebelik sürecinde alınan kiloları kolayca vermelerini sağlar. Emzirmek, memelerde biriken süt nedenli oluşan şişlik, ağrı, enfeksiyon gibi istenmeyen etkileri ortadan kaldırır. Görüldüğü gibi emzirmek her açıdan bebek için de anne için de çok değerli ve eşsiz bir eylemdir. Emzirmenin yararları başka hiç bir yöntemle sağlanamaz, anne sütünün besin değeri başka hiç bir besinle karşılanamaz” şeklinde konuştu.