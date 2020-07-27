En büyük ceza doğaya

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Çanakkale Kaz Dağları’nda maden arama faaliyetleri kapsamında binlerce ağacı kesen Alamos Gold ve onun yerli iştiraki olan Doğu Biga Madencilik’e karşı başlatılan eylemlerin birinci yılında çevreciler kendilerine kesilen ceza miktarının 333 bin TL olduğunu söyledi.

Maden firması gidene kadar bölgede nöbete devam edeceklerini ifade eden eylemciler cezanın kendilerini yıldırmayacağını söyledi. Kaz Dağları’ndaki madencilik faaliyetlerine ve doğa tahribatına karşı başlatılan eylemlerin birinci yılı nedeniyle önceki akşam İzmir’de açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kaz Dağları’nda eylemcilerin yaptığı nöbetten dolayı toplam 333 bin liranın üzerinde para cezası kesildiği belirtildi. İzmir Yaşam Alanları sözcüsü Yüksel Keleş, “Dağların, nehirlerin, ormanların talana açık yerler olmadığını haykırıyoruz. Sadece Kaz Dağları’ndan değil, ülkenin dört bir yanından yükselen ‘doğaya sahip çık’ sesine kulak verdiğimiz için buradayız” dedi. Keleş, 350 bin ağacın kesildiğini dile getirdi.

333 BİN LİRA PARA CEZASI

Çevrecilere çeşitli gerekçelerle cezalar kesildiğini ifade eden Keleş, “Yaşam Savunucuları ‘Ormanda kalmak yasak’, ‘Covid-19 pandemisinde burada kalamazsınız’, ‘ormana giriş yasak’, ‘sokağa çıkma kısıtlamasında burda kalınmaz’ gibi saçmalıklara karşı itirazlarını ve dava açma haklarını kullanıyorlar. Para cezaları toplamı şimdilik 333 bin 744 liraya ulaştı” diye konuştu.

Kaz Dağları’nda yapılan çevre eylemlerinin birinci yılı nedeni ile Çanakkale il merkezinde Golf Çay Bahçesi önünde eylem yapmak isteyenlere polisler engel oldu. 16 kişi gözaltına alınırken, çay bahçesinde bulunan masa ve sandalyeler de dağıldı. 16 kişi saatlerce gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.