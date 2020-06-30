En çok hangi renk otomobil satıldı?

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.77 artarak 23 milyon 39 bin 551’den 23 milyon 448 bin 381’e yükseldi. Bu araçların yüzde 54.1’ini otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 14.4’ünü motosiklet, yüzde 8.2’sini traktör, yüzde 3.6’sını kamyon, yüzde 2.1’ini minibüs, yüzde 0.9’unu otobüs ve yüzde 0.3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ÖZELDE YÜZDE 90 DÜŞÜŞ

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise yüzde 9.8 azalış oldu. Bu dönemde, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 43.8 ve kamyonda yüzde 3.5 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 90.2, kamyonette yüzde 29.8, minibüste yüzde 26.8, otobüste yüzde 22.5, otomobilde yüzde 16.2 ve motosiklette yüzde 0.4 azalış hesaplandı.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 50.6’sı beyaz, yüzde 24.7’si gri, yüzde 7.1’i siyah, yüzde 6.6’sı kırmızı, yüzde 6.5’i mavi, yüzde 1.8’i turuncu, yüzde 1.3’ü kahverengi, yüzde 0.7’si sarı, yüzde 0.2’si yeşil renkli iken yüzde 0.5’i diğer renklerden oluştu.