En soğuk bölgelerden biri olan Yakutistan’daki orman yangını uzaydan görüntülendi
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da devam eden orman yangınlarının dumanı, Kuzey Kutbu semalarını kapladı. Sentinel 3 uydusu tarafından çekilen fotoğraf, dünyanın en soğuk bölgeleri arasında yer alan Yakutistan’daki yangının büyüklüğünü ortaya koydu.
Kuzey Kutbu’na yakın Yakutistan ya da diğer adıyla Saha Cumhuriyeti’nde devam eden orman yangınlarının dumanı, Kuzey Kutbu’na doğru 900 km’lik bir alana yayıldı.
Avrupa Birliği Yer Gözlem Programı Copernicus’a bağlı Sentinel 3 uydusu tarafından dün elde edilen fotoğraf, dünyanın en soğuk bölgeleri arasında yer alan Yakutistan’daki yangının büyüklüğünü ortaya koydu.
Bölgede bu yıl yaşanan ve aylarca süren mevsim normalleri dışı yüksek sıcaklıklar sebebiyle başlayan orman yangınları devam ediyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ağustos ayında bölgede acil durum ilan etmiş bazı yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.
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