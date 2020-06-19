En yüksek bağış yapan takipçisi ile görüntülü görüşecek
Hollywood yıldızı Keanu Reeves, kanserli çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağış yapan hayranıyla 15 dakika Zoom üzerinden görüntülü görüşecek.
Görsel: Reuters
Matrix , The Lake House, John Wick gibi filmlerin yıldızı Keanu Reeves hayranlarına güzel bir haber verdi. Ünlü yıldız, kanserli çocuklar için çalışan bir hayır kurumuna yardım amacıyla düzenlenecek açık artırmada en yüksek teklifi veren kişiyle 15 dakikalık özel bir Zoom sohbeti gerçekleştirecek.
22 Haziran'a kadar devam edecek açık artırmada elde edilen gelirler, kanserli çocukların tedavisinde kullanılacak.
Kız kardeşi lösemi ile savaşan Reeves'in yıllarca kanser yardımlarını sessizce desteklediği de bildirildi.
6 TEMMUZ'DA EN YÜKSEK BAĞIŞI YAPANLA GÖRÜŞECEK
Reeves, en yüksek bağışı yapanla 6 Temmuz'da 15 dakika boyunca Zoom programı aracılığıyla görüşecek.
Teklif 10.000 dolardan başladı. Perşembe sabahı itibariyle teklif 18.500 dolara yükseldi. Önümüzdeki günlerde bağışın daha da artması bekleniyor.
Kaynak: CHIP Online
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