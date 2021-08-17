Endometriozis kadınların yaklaşık yüzde 10’unda görülüyor

17 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unda görülüyor. Uzun süreli kasık ve karın ağrısında muhakkak bir hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, “Endometriozis, tedavi edilmemesi durumunda olumsuz tablolara neden olabiliyor” uyarısında bulundu.

Çikolata kistine ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Boyraz, “Üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 5-10’unda görüldüğü tahmin edilen endometriozis, kısırlığın en önemli sebepleri arasında yer almaktadır” diye konuştu.

GEBELİĞİ ENGELLEYEBİLİR

Her yıl ülkemizde yaklaşık iki milyon kadını etkileyen endometriozis hastalığının belirlenebilmesi için düzenli jinekolojik muayenenin önemine değinen Boyraz, “Endometriozis, üreme organlarında oluşturduğu yapışıklıklar nedeniyle yumurtanın tüplerin içine ulaşmasını engelleyebilmektedir. Bazen de tüplerin ucunu tıkayarak yani ‘tübal tıkanıklığa’ yol açarak gebeliğin önüne geçebilir” dedi. Boyraz, şöyle devam etti:

“Kadınlardaki adet süreci başladığında rahim içindeki ‘endometrium’ tabakası dışarı atılırken aynı tabaka tüplerden karın boşluğuna da geri dökülebilmektedir. Bağışıklık sistemi sağlıklı olan kadınlarda geri akan bu kan temizlerken bağışıklık sisteminde problem olanlarda ise çikolata kistleri oluşmaktadır. Karın boşluğundaki endometrium tabakası tüplere, yumurtalıklara hatta bağırsağa ya da idrar torbasına yapışarak yerleşir ve iltihaba neden olur. Hastalığın ilerleyen döneminde kanamalar, doku iyileşmeleri ve karın içinde yapışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Hastalık, karın boşluğunda inflamasyon oluşturması, tüp ve yumurtalıklarda yapışıklıklara yol açması nedeniyle rahim iç duvarının gebeliğe uygunluğunu bozmakta ve yumurtalık rezervinin azalmasına, dolayısıyla da kısırlığa yol açmaktadır.”

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Endometriozisin tedavi edilebildiğini anlatan Boyraz, “Ağrısı ön planda olan endometriozisli kadınlar medikal tedaviden fayda görebilirken ilerlemiş vakalarda cerrahi tedavi gündeme gelmektedir. Eğer kişi gebe kalamama şikâyeti yaşıyorsa ilk aşamada aşılama ve tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Tüp bebek tedavisi uygulanan hastalar, endometriozisi yenerek gebe kalabilmektedir. Yardımcı üreme yöntemlerinden yanıt alınmaması halinde ise cerrahi olarak hastalığın temizlenmesi yoluna gidilmektedir” dedi.

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR?



Çikolata kisti kadınların yumurtalıklarında, tüplerinde ve rahiminde yer alan her âdet kanamasında kendi içine kanayarak büyüyen bir kist türüdür. Çikolata kistlerinin bu ismi almasının sebebi içinde biriken âdet kanı benzeri kan miktarının bir süre sonra gerçekten çikolata gibi biraz daha akışkan hale gelmesidir. Bu kistlerin gerçek adı endometriomadır. Çikolata kisti olan kadınların en büyük şikâyeti ağrılı adet kanamalarıdır. Ağrılı kanamalara cinsel ilişkide ağrı, büyük aptes sırasında ağrı, idrar yaparken ya da idrar sonunda ağrı eşlik edebilir. Kişiler çocuk sahibi olamayabilir. Bazı hastalarda âdet düzensizliği olabilir.



HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

- Karnın alt bölgesinde sürekli şiddetli ağrı

- Cinsel ilişki ya da âdet süresince şiddetli ağrı

- Karında şişkinlik

- Büyük tuvalete çıkarken zorlanma ve ağrı, bazen ishal

- Sık idrara çıkma ve idrarda kan görülmesi

- Âdet öncesi lekelenme tarzı kanama

- Âdet döneminde ağrı

- Yan ağrısı, sırt ağrısı