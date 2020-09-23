Endonezya Devlet Başkanı: Tüm ülkeler aşı için eşit erişime sahip olmalı
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni tip koronavirüs aşısı için tüm ülkelerin eşit erişime sahip olması çağrısında bulundu.
Widodo, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video konferans aracılığıyla hitap etti.
Salgına karşı hiçbir ülkenin arkada bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Widodo, ''Virüs, ülkeler arasında sınır tanımıyor. Herkes güvende olana kadar hiç kimse güvende değil. Tüm ülkelerin güvenli ve makul bir fiyatta aşıya eşit erişime sahip olmasını sağlamak için birlikte çalışmalıyız.'' ifadelerini kullandı.
Kovid-19 ile mücadelede iş birliğinin önemine işaret ederek rekabetin kimseye faydasının olmayacağını dile getiren Widodo, salgına karşı verilen savaşta aşının ''oyun değiştirici'' olacağının altını çizdi.
"BM KENDİNİ GELİŞTİRMELİ"
Widodo, BM’nin dünya barışı ve güvenliğini korumak amacıyla oluşturulan bir örgüt olduğunu belirterek BM'nin çeşitli küresel zorlukları çözmede daha duyarlı ve etkili olması gerektiğini kaydetti.
Dünyanın farklı noktalarında çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Widodo, BM’nin, çatısı altında çok taraflılığın kriz zamanları da dahil olmak üzere işe yaradığını kanıtlayabilmesinin yanı sıra reform ve etkinlik konusunda kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.
"ENDONEZYA'NIN FİLİSTİN'E DESTEĞİ SÜRECEK"
Her ülkenin, kendi çıkarlarının korumasının yanında dünya barışı, refahı ve istikrarına katkı sağlama sorumluluğu olduğunu unutmaması gerektiğine işaret eden Widodo, Endonezya’nın her zaman için sorunlara çözüm oluşturmada köprü görevi üstlenmeye devam edeceğini belirtti.
Widodo, bu kapsamda, bağımsızlık ve haklarını elde etmesi konusunda Endonezya’nın Filistin’e desteğinin süreceğini vurguladı. Widodo ayrıca Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bölgesel barış ve istikrarının korunmasına ilişkin kararlığını yineledi.
2014’ten bu yana başkanlık görevini yürüten Widodo, Endonezya adına ilk kez BM Genel Kuruluna hitap etti.
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